Lost Sphear : nouvelle salve d'images Lost Sphear : nouvelle salve d'images

Square Enix partage quelques visuels supplémentaires sur le Lost Sphear de Tokyo RPG Factory avec déjà deux artworks pour illustrer deux des personnages d'importance (Obaro et Sherra) mais également un aperçu de certaines mécaniques du jeu.



On trouvera par exemple les Vulcosuits, des espèces de méchas que l'on pourra chopper durant l'aventure, exploitant une jauge VP commune à toute l'équipe qui, une fois vide, vous obligera à revenir à pied. Les points VP peuvent néanmoins être restaurés après un repos à l'auberge.



On remarquera également que contrairement à I Am Setsuna, le bateau sera au rendez-vous pour voguer entre les différentes îles du jeu



Sortie prévue le 23 janvier en Europe sur PC/PS4/Switch (12 octobre au Japon).