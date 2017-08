MvsC Infinite : deux persos de plus MvsC Infinite : deux persos de plus

Marvel VS Capcom Infinite atteint les 30 personnages au casting avec la confirmation de Dormammu et Firebrand grâce à une couverture alternative du « Spiderman VS Deadpool #20 », servant donc de teaser avec les présentations vidéos le 22 août à l'occasion de la GamesCom.



Le titre devant sortie le 19 septembre sur PC, PS4 & One, il reste donc potentiellement un peu de marge pour annoncer encore quelques combattants.