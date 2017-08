Take-Two : le retour de la série Midnight Club ? Take-Two : le retour de la série Midnight Club ?

Franchise d'une autre époque, Midnight Club pourrait bien faire un retour surprise, le forum Reddit venant de découvrir via quelques visuels la présence d'un épisode inconnu sur le site XboxLive.com, avec les touches Xbox One (excluant donc la rétrocompatibilité 360).



Certains parient déjà sur un potentiel Remaster ou un reboot (faute de sous-titre) et il faudra patienter pour en savoir davantage.