Destiny 2 : les cinq packs PS4 Destiny 2 : les cinq packs PS4

Après les bundles PlayStation 4 pour FIFA 18, place à l'équivalent pour Destiny 2 avec là encore une salve de packs puisqu'on en dénombre pas moins de cinq différents, à raison de deux pour la PS4 Pro et trois autres pour la PS4 Slim en couleur Jet Black.



- Pack PS4 Pro Noir + Destiny 2 + Season Pass (*)

- Pack PS4 Pro Blanche + Destiny 2 + Season Pass (*)



(*) Ajout d'un DLC avec une épée, une interaction et un emblème



- Pack PS4 Slim 1To + deuxième manette + Destiny 2

- Pack PS4 Slim 1To + Destiny 2

- Pack PS4 Slim 500Go + Destiny 2



On rajoutera à cela une manette aux couleurs du jeu, sachant que la totalité des choses arriveront le 6 septembre prochain (en même temps que la version Xbox One), et que l'édition PC devra patienter jusqu'au 24 octobre.