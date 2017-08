Fire Emblem Warriors : deux de plus au casting Fire Emblem Warriors : deux de plus au casting

Le casting de Fire Emblem Warriors continue de gonfler avec l'annonce de deux nouveaux personnages (Cordelia et Robin version femme) même si l'on reste toujours dans les mêmes épisodes déjà annoncés, à savoir ici Fire Emblem Awakening.



Notons que les pages Famitsu (encore disponible en petit format) indique que le système de « mort » sera bien au programme empêchant d'utiliser un personnage après trépas, même si l'on imagine que ce ne sera pas définitif cette fois vu le style de ce spin-off.



Sortie toujours prévue pour le 28 septembre au Japon (Switch et New 3DS) puis un peu plus tard chez nous.