Resident Evil Revelations 1&2 sur Switch Resident Evil Revelations 1&2 sur Switch

Capcom a déclaré il y a quelques jours que devant le sympathique succès d'Ultra Street Fighter II (450.000 ventes en deux mois), d'autres projets arriveraient sur Switch.



On s'attendait évidemment à du portage, et c'est le cas puisque l'éditeur annonce que Resident Evil Revelations et Resident Evil Revelations 2 arriveront tous deux sur la machine en cette fin d'année, sans savoir encore s'il y aura version(s) boîte(s) ou uniquement de l'eShop.



Toujours ça de pris en attendant une éventuelle annonce occidentale de Monster Hunter XX sur le même support (dont la sortie est prévue dans quelques jours au Japon).