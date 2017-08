Senran Kagura : toutes les annonces de l'event dédié (PS4, Switch, iOS & Android)

Marvelous avait promis de dévoiler de nouvelles choses sur sa franchiseet parole est tenue avec de multiples annonces que l'on va vous référencer ci-dessous.(PS4)Pas de nouveau jeu mais l'arrivée d'un nouveau perso en DLC (Bashou) pour 380 yens et disponible dès à présent sur le Store japonais. On rappelle que le titre est toujours prévu cet été en Europe, sans plus de précisions.En outre, le jeu aura prochainement droit à une MAJ PlayStation VR pour pouvoir zieuter les demoiselles dans la Locker Room avec davantage « d'immersion ».(Switch)Un jeu de flipper sur le thème de la licence qui exploitera les vibrations HD quand la balle frappe un objet ou le corps d'un des personnages (féminins). Pas de date de sortie pour le moment.(iOS & Android)Nouveau spin-off cette fois sur smartphone avec son lot de dialogues et quelques combats un peu plus tactiques à base de cartes. Un premier trailer est disponible, et l'éditeur assure un lancement japonais pour la fin d'année.(Switch)Le fameux petit jeu prototype qui exploitera à fond les vibrations HD pour sentir au mieux les actions entre vous et les demoiselles, même les punitions que vous devrez leur infliger (…).Sortie prévue enfin d'année au Japon, uniquement en dématérialisé et pour 1000 yens (moins de 10€).(PlayStation 4)Remake de l'épisode Burst qui inclura également une refonte de Skirting Shadows, en délaissant le scrolling 2D pour du gameplay 3D avec une évidente évolution sur le plan graphique et les possibilités de combat, en plus de quelques bonus dont Yumi en personnage jouable.Sortie prévue pour le 22 février 2018 au Japon.(PlayStation 4)Le nouvel épisode canonique de la série, qui n'arrivera pas avant fin 2018. Il faudra donc patienter pour découvrir images, vidéos et informations à son sujet.Notez enfin que l'animesigne pour une deuxième saison.