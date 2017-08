Une édition Day One pour Sonic Forces Une édition Day One pour Sonic Forces

Comme chacun le sait depuis plusieurs semaines, Sonic Forces laissera la possibilité d'utiliser le Sonic version 3D ou sa version 2D, mais également un avatar personnalisé par nos soins. Et l'occasion semble bonne pour que SEGA en profite pour nous refourguer quelques hommages à d'autres franchises.



Plusieurs revendeurs listent en effet la présence d'une édition Day One sur consoles qui inclura un code DLC pour avoir les costumes de série comme Jet Set Radio, Nights, Super Monkey Ball, Puyo Puyo Tetris et deux autres franchises non citées. Notons pour les matérialistes que cette édition inclura en outre quatre cartes postales illustrées avec des concept-art du jeu.



Sortie prévue en fin d'année sur PC, PS4, One et Switch.