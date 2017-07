Batman (Telltale) : version Switch en vue Batman (Telltale) : version Switch en vue

Alors que PC, PS4 & One accueilleront à la fin du mois prochain Batman : The Enemy Within (nouvelle saison de Telltale), le développeur pourrait bien commencer à rattraper son retard sur Nintendo Switch, deux revendeurs (dont la branche espagnole de la Fnac) venant de lister conjointement la première saison sur la dernière de Nintendo, avec une version boîte et un lancement pour le 6 octobre prochain.



Pour rappel et plus officiellement, la Switch accueillera Minecraft Story Mode le 25 août en boîte (8 épisodes).