Battlefield 1 : l'édition ''GOTY'' en avance Battlefield 1 : l'édition ''GOTY'' en avance

Sans surprise aucune, le très apprécié Battlefield 1 devrait prochainement accueillir son édition GOTY comme le démontre Amazon France qui prouve ses dires en diffusant même la jaquette (version PS4).



Bien évidemment, cette version apparemment prévue pour le 22 août inclura les quatre extensions, ou plutôt le Season Pass puisqu'au moment du lancement, une seule sera disponible, tandis que la deuxième (In the Name of the Tsar) arrivera en septembre.



Notons également que EA a indiqué qu'un nouveau Battlefield sortirait fin 2018, sans indiquer encore quelle sera la période choisie pour de nouvelles batailles.