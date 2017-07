FIFA 18 : les sept packs PS4 FIFA 18 : les sept packs PS4

Cela faisait bien longtemps que FIFA n'avait pas rimé avec bundle PlayStation et Sony profite donc de son partenariat avec FIFA 18 pour faire les choses en grand avec pas moins de sept packs pour ratisser large, à retrouver dans les bacs dès le 29 septembre (en notant que tous les jeux sont en version boîte) :



- PS4 Slim 500GO + FIFA 18

- PS4 Slim 500GO + FIFA 18 + deuxième manette

- PS4 Slim 1 To + FIFA 18

- PS4 Slim 1 To + FIFA 18 + deuxième manette

- PS4 Pro + FIFA 18



- PS4 Slim 1To + FIFA 18 Ronaldo Edition (*)

- PS4 Pro + FIFA 18 Ronaldo Edition (*)



(*) En plus d'inclure quelques joueurs rares pour le mode FUT, les packs Ronaldo Edition seront disponibles dès le 26 septembre.