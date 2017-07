Senran Kagura prend RDV le 1er août

Marvelous et son studio Honey Parade Games avaient promis du neuf surcet été et le rendez-vous est désormais pris pour le 1er août à 11h00 (heure FR) avec la tenue d'un Live Stream de 90 minutes pour annoncer un ou plusieurs titres, en plus de quelques informations sur le jeu/protoà venir sur l'eShop Switch.Kenichiro Takachi, producteur attitré, a déjà déclaré avoir trois projets en préparation en plus de celui précité : deux sur PlayStation 4 et un sur Nintendo Switch. Un certain(dont la marque vient d'être déposée) devrait faire partie du lot.