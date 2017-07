[Rumeur] Une nouvelle compile pour Street Fighter [Rumeur] Une nouvelle compile pour Street Fighter

Le revendeur allemand CoolShop vient de lister un « mystérieux » Street Fighter Anniversary Collection sur PlayStation 4 et Xbox One, tout en y apposant le descriptif des éditions PS2 et Xbox sorties en 2004 (où l'on retrouvait Hyper Street II et le fameux 3rd Strike).



Selon diverses sources via NeoGaf, l'information est légitime mais pas le descriptif, rajoutant que le contenu sera différent et devrait même proposer davantage de jeux.



Plus qu'à patienter jusqu'à l'annonce.