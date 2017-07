UK : GTA V, c'est toujours le patron UK : GTA V, c'est toujours le patron

Si les charts JP sont un RDV hebdomadaire depuis de très nombreuses années, on ne peut en dire autant pour d'autres territoires comme l'Europe qui offre bien des classements mais rarement les chiffres qui vont avec.



Donc quand ça arrive, on saute sur l'occasion et l'on découvre donc ici quels sont les six plus gros succès de l'année 2017 au Royaume-Uni (de janvier au 30 juin), avec l'indécent GTA V au sommet avec 334.280 ventes de plus au compteur… sachant que l'année dernière sur la même période, le titre s'était vendu à 236.712 exemplaires. Pourquoi parler de GTA VI finalement…



Derrière, Ghost Recon Wildlands remporte la médaille d'argent en faisant tout de même moins que The Division en 2016 (environ 550.000 ventes) tandis que Horizon Zero Dawn se place comme le jeu first-party le mieux vendu de ce début d'année, Zelda : Breath of the Wild y perçant moins qu'ailleurs (comme la plupart des jeux Nintendo sur ce territoire).



1. GTA V : 334.280

2. Ghost Recon Wildlands : 311.792

3. Horizon Zero Dawn : 286.538

4. FIFA 17 : 245.385

5. COD Infinite Warfare : 204.778

6. Resident Evil 7 : 190.545