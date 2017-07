Rumeur : la phase de motion-capture a débuté pour Grand Theft Auto VI Rumeur : la phase de motion-capture a débuté pour Grand Theft Auto VI

Les indices sur les gros projets d'avenir peuvent se trouver partout en fouinant bien, preuve en est encore aujourd'hui avec un coup d'œil sur le CV en ligne de l'acteur Tim Neff.



Assez méconnu du grand public, l'homme a ses chances de faire parler de lui le temps de quelques heures en mentionnant le fait d'avoir travaillé pour Rockstar sur de la motion-capture, à la fois pour Red Dead Redemption 2... mais également pour un certain Gran Theft Auto 6.



Que le jeu soit en préparation, ce n'est pas une surprise vu le temps de développement réclamé pour un tel projet mais on s'étonne du fait qu'il y ait déjà des essais effectués sur de la motion-capture vu que ce genre de choses intervient une fois le chantier assez avancé.



Reste qu'avec un Red Dead Redemption 2 attendu pour 2018 et un GTA V qui se vend toujours pas brouettes, Take-Two n'est probablement pas pressé de sortir un nouvel épisode.