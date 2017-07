FFXV : l'extension multi se dévoile FFXV : l'extension multi se dévoile

Alors que la troisième et dernière extension solo (sauf changement de plan) arrivera en décembre prochain, Square Enix commence à lever le voile sur le fameux DLC multi de Final Fantasy XV qui aura même droit à une bêta fermée du 3 au 8 août (PS4 comme One), uniquement si vous possédez le Season Pass et que vous êtes PS+ ou Gold.



Donc concrètement, voici à quoi s'attendre pour cette nouvelle expérience faite de multiples quêtes jouables en coopération.



Durant la bêta :



- Possibilité de créer son avatar (jusqu'à 8 slots)

- Le QG sera dans le Vieux Lestallum

- 3 séries de 3 quêtes seront accessibles

- 4 types d'armes (katana, masses, dague, shurikens)

- Les armes pourront être améliorés

- Présence des emblèmes royaux (4, et 1 seul à équiper par mission)

- Chat vocal + phrases préconstruites

- Après chaque quête, arrivée au feu de camp et chaque joueur sélectionne un ingrédient pour faire le repas de l'équipe



Les ajouts de la version complète (non datée) :



- Les avatars pourront gagner en expérience

- On pourra débloquer de nouveaux éléments de personnalisation

- Noctis, Ignis, Gladio et Prompto seront jouables (à débloquer)

- Possibilité de jouer avec des alliés IA

- Davantage de quêtes évidemment

- 3 types d'armes en plus (dont 7 en tout)

- Ajout des « fragments de météore » que l'on obtient après chaque quête, permettant de développer la ville et débloquer de nouvelles quêtes plus difficiles

- Système de photos

- Groupe d'amis et personnalisation des messages préconstruits