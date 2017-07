Persona 5 approche des 2 millions Persona 5 approche des 2 millions

Durant un podcast coté Japon, Toshihiro Nagoshi de SEGA nous a annoncé que Persona 5 s'était écoulé à 1,8 million d'exemplaires à travers le monde, soit 300.000 de plus depuis le 5 avril dernier, et donc la haute possibilité qu'on finisse à plus de 2 millions avec le temps.



Il s'agit toujours du plus gros succès de la franchise (en comparaison, Persona 4 Golden tourne à 1,2 million) même s'il faut prendre en compte que c'est la première fois qu'un épisode sort sur deux supports en simultané, PS3 et PS4 en l'occurrence.