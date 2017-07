Nintendo : LTD des différents supports + chiffres des premiers succès de la Switch Nintendo : LTD des différents supports + chiffres des premiers succès de la Switch

Moins avare en chiffres que durant les heures sombres de la Wii U, Nintendo nous livre son rapport complet sur les totaux pour chaque support à la date arrêtée du 30 juin, incluant le nombre de jeux vendus et les quatre premiers million-sellers de la Switch.



Nintendo Switch :

- 4,7 millions de consoles vendues

- 13,6 millions de jeux écoulés



Nintendo 3DS :

- 67,08 millions de consoles vendues

- 335,1 millions de jeux écoulés



Wii U :

- 13,56 millions de consoles vendues

- 99,97 millions de jeux écoulés





Les quatre premiers million-sellers de la Switch



1. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 3,92 millions

2. Mario Kart 8 Deluxe : 3,54 millions

3. 1-2 Switch : 1,22 million

4. Arms : 1,18 million