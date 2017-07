Charts Japon : le carton de la Switch

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 17 au 23 juin, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Nintendo aura donc réussi à assurer un lancement digne pouravec près de 100.000 Switch écoulées pour la semaine dernière, lui permettant de s'imposer à la première place en faisant mieux que tous les autres supports en cumulée.Cela n'empêchera pas de remarquer la bonne forme de la 3DS (la New 2DS XL représente 17.000 ventes) et de la PS4 qui en profite pour fêter ses 5 millions de ventes depuis son lancement, s'approchant doucement du LTD de la Vita.