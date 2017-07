Charts Japon : Splatoon 2 au summum

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 17 au 23 juin, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Comme dit dans le précédent article, le carton du moment est doncavec, selon Media Create (et toujours dans le dématérialisé), environ 650.000 ventes en trois petits jours, en faisant le meilleur lancement sur Switch et déjà le plus gros carton sur ce support. Quand on sait que le premier épisode avait démarré à 150.000 pour finir à 1,5 million, on se dit qu'il reste encore une belle marge pour que sa suite atteigne de belles hauteurs.Loin derrière mais néanmoins à la deuxième place,vient prouver que trois ans d'attente ne sont pas suffisants pour oublier la période usine à gaz et la lassitude que cela a engendré.