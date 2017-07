Splatoon 2 démarre très fort au Japon Splatoon 2 démarre très fort au Japon

Même si les chiffres peuvent différer un peu avec Media Create, le groupe Famitsu n'attend pas cet après-midi pour nous lâcher les chiffres du lancement de Splatoon 2 au Japon : 670.955 ventes en l'espace de trois jours, incluant boîte, code de téléchargement et bundle (mais pas achat eShop).



A titre de comparaison, c'est plus de quatre fois le lancement du premier Splatoon (156.000, pour finir à 1,5 million) et c'est l'équivalent d'un Final Fantasy XV (690.000).