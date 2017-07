Dragon Quest XI : infos et anecdotes de développement avant la sortie japonaise Dragon Quest XI : infos et anecdotes de développement avant la sortie japonaise

Dans une grosse interview accordée à Siliconera dans le cadre de la dernière ligne droite avant le lancement japonais de Dragon Quest XI (ce samedi sur PS4 & 3DS), l'équipe a apporté quelques informations supplémentaires sur le jeu lui-même et son développement.



Voici ce qui en sort :



- Même si Square Enix souhaitait davantage de modernité, Yuji Horii a imposé l'absence de doublage à la fois pour suivre avec la coutume de la franchise, mais également pour des soucis pratiques : cela laisse une plus grande marge à l'écriture et la possibilité de travailler sur les détails jusqu'au bout (là où les doubleurs sont obligés de rendre leur travail bien à l'avance).

- Pour composer cela, l'équipe assure que le nombre d'expressions faciales a évidemment été multiplié par rapport à DQVIII.



- Dès la pré-production, Horii a souhaité faire le jeu sur PS4 et 3DS.

- Une bonne partie des musiques sont nouvelles mais on en retrouvera beaucoup des précédents épisodes sous forme d'hommage.

- Le ton de l'épisode est le retour aux sources, tout en incarnant un nouveau point de départ pour la série.

- Eldrick/Roto (héros de la trilogie d'origine) apparaîtra bien dans cet épisode.

- Le dernier boss serait visuellement incroyable et clairement digne de ce que peut faire Akira Toriyama.

- Tous les personnages sont mis au même niveau : le protagoniste aura également sa fonction « tactics » (si on veut laisser l'IA faire) et on pourra même l'enlever de l'équipe à certains moments.

- La map monde de la version 3DS a été réduite car beaucoup trop grande par rapport au mode 2D.

- Le mahjong fut souhaité un temps pour le casino puis finalement abandonné.

- Comme dans d'autres épisodes (le VII par exemple), parler aux membres du groupe permet d'avoir des indices sur la marche à suivre.



- Aucun DLC n'est prévu.

- En finissant le jeu, on débloque une feature online (on ne sait pas encore quoi, mais ce n'est pas du multi).

- Il y aura bien du post-game.



- Lorsqu'ils ont commencé à plancher sur l'Unreal Engine 4, le prototype initial s'est fait avec Dragon Quest III avec la création d'anciennes zones sur ce nouveau moteur. L'équipe espère trouver l'occasion de nous montrer un jour le résultat.