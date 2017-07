THQ Nordic : deux annonces à la GamesCom THQ Nordic : deux annonces à la GamesCom

Reprenant doucement du poil de la bêta, THQ Nordic annonce sa présence pour la GamesCom de Cologne (le mois prochain) avec pas moins de huit produits, dont deux inconnus :



- Nouvelle licence RPG en monde ouvert dans un univers qui mixera le post-apocalyptique et le kung-fu (non, ce n'est pas Hokuto no Ken)

- Annonce d'une suite (licence horreur)



Les six autres jeux sont les suivants :

- Elex

- Battle Chasers Nightwar

- SpellForce 3

- Aquanox

- The Guild 3

- Wreckfest



On remarquera donc que Darksiders 3 attendra pour avoir droit à une nouvelle salve d'informations.