Fable Fortune est disponible sur PC & One

A défaut d'un quatrième épisode, la franchise phare de feu-Lionhead revient aujourd'hui sur PC et Xbox One avec, un card-battle disponible pour l'heure en format Early Access et qui vous coûtera 10,39€, soit une promotion valable pendant encore huit jours avant que le jeu ne passe à 12,99€.Notez bien qu'il s'agit plus précisément d'un pack Fondateur (comme cela arrive de plus en plus souvent) où vous récupérez de base plusieurs packs de cartes dont la valeur approche de la quarantaine d'euros. Pour les plus patients, la version F2P arrivera en fin d'année, et donc sans les cartes bonus.