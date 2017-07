Shining : une annonce cette semaine ? Shining : une annonce cette semaine ?

Chara-designer de la franchise Shining de SEGA, Tony Taka a commencé à teasé depuis quelques jours une potentielle surprise, déclarant déjà que le magazine Hobby Japan proposerait une entrevue de 5 pages avec lui-même et Satoshi Sagai (Sega), qui devrait faire plaisir aux fans de la série.



Mais l'homme rajoute qu'une annonce importante sera faite le 27 juillet dans le magazine Famitsu, et donc dès demain matin (le mardi étant la journée des leaks pour l'hebdomadaire).



Plus qu'à espérer, si nouvel épisode, qu'il s'agisse bien d'un jeu console et pas une production smartphone (ou navigateur...).