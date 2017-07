Metroid Samus Returns : les bonus des Amiibo Metroid Samus Returns : les bonus des Amiibo

Metroid : Samus Returns arrivera dans les bacs européens le 15 septembre prochain (uniquement sur 3DS), et avec lui une nouvelle paire d'Amiibo qui comme de coutume apporteront quelques bonus à l'expérience.



Et justement, ces petits ajouts viennent d'être révélés.



Samus Aran (série Metroid)

- Elon Reserve Tank (régénération)

- Mode Galerie Metroid II (*)



Metroid (série Metroid)

- Metroid Marker (radar pour indiquer la présence des Metroid)

- Mode de difficulté Fusion avec la tenue attitrée (*)



Samus Aran (série Smash Bros)

- Missile Reserve Tank (régénération)

- Mode Galerie Concept Art (*)



Zero Suit Samus (série Smash Bros)

- Energy Reserve Tank (régénération)

- Mode Sound Test (*)



(*) A noter que pour ces quatre points, le site officiel indique que ces modes seront débloqués après avoir terminé le jeu, sans être vraiment précis : peut-on les débloquer de suite avec les Amiibo mais également 'sans' en terminant une fois le jeu au préalable, ou ces bonus sont-ils purement exclusifs aux figurines ?



Réponse on imagine sous peu.