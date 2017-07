Charts US : le rapport complet de NPD (juin) Charts US : le rapport complet de NPD (juin)

L'institut NPD nous fait son petit rapport mensuel, cette fois pour évoquer bien évidemment les résultats US du mois de juin, d'ailleurs en hausse de 7 % sur la globalité car non pas à cause du software (vu le faible nombre de sorties) mais bien grâce au hardware : merci la Switch et la hausse de la PS4 par rapport à son nouveau modèle Gold (vendue 250$ en 1To du 9 au 17 juin).



Du coup forcément, c'est cette même PS4 qui remporte le mois en se permettant de faire son « meilleur mois de juin depuis son lancement » :



- PlayStation 4 : environ 380.000

- Nintendo Switch : environ 215.000

- Xbox One : environ 150.000



Le Software :

- Prise en compte du dématérialisé sauf pour les jeux Bethesda, Sony, et Nintendo.

- Non prise en compte des supports dématérialisés PC hors Steam (uPlay, Origins, etc).

- Le classement se fait par valeur de ventes.



1. Tekken 7

2. Injustice 2

3. GTA V

4. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

5. Arms

6. Zelda : Breath of the Wild

7. Mario Kart 8

8. Overwatch

9. NBA 2K17

10. Horizon Zero Dawn



Chiffres et détails :



- Véritable succès, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy est premier des ventes US avec 400.000 exemplaires écoulés (le classement ci-dessus se faisant en valeur, son prix de 40$ impacte donc sa place).

- Arms fait 256.000 ventes pour son mois de lancement.

- Mario Kart 8 fait 180.000 ventes (deuxième mois).

- Avec 145.000 ventes de plus au compteur Zelda : Breath of the Wild devient le deuxième jeu le plus vendu de l'année aux USA.

- WipEout Omega Collection fait un énorme flop aux USA (il s'en sort un peu mieux en Europe).



Les meilleures ventes de 2017 aux USA (janvier-juin)



1. Ghost Recon Wildlands

2. Zelda : Breath of the Wild

3. For Honor

4. GTA V

5. Horizon Zero Dawn

6. Injustice 2

7. Mass Effect Andromeda

8. Resident Evil 7

9. NBA 2K17

10. COD : Infinite Warfare