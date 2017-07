Dragon Ball FighterZ : quelques images Dragon Ball FighterZ : quelques images

A défaut d'un trailer, Bandai Namco nous lâche tout de même un set d'images pour les trois derniers personnages annoncés au casting de Dragon Ball FighterZ, à savoir Trunks, Piccolo et Krillin.



Avec les six premiers dévoilés à l'E3, on connaît donc le casting de la bêta qui aura lieu cet été (inscriptions non disponibles pour le moment) et reste donc à voir quels seront les prochains annoncés d'ici le lancement prévu pour 2018 sur PC, PS4 & One.