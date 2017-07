Nintendo : déjà une odeur de N64 Mini ? Nintendo : déjà une odeur de N64 Mini ?

Alors que la Super Nes Mini sortira ce 29 septembre en Europe, laissant pleurer ceux qui ont oublié de la précommander tant qu'il était encore temps, la suite du programme doit déjà être à l'esprit chez Nintendo.



Certains viennent en effet de découvrir que la firme a déposé (le 18 juillet) auprès de l'organisme EUIPO les droits d'utilisation de quatre logos représentatifs de contrôleurs : un pour la Nes, un pour la Snes, un pour la Switch... et donc un dernier pour le pad N64 (ci-dessous).



Assez intriguant dans le sens où rien n'est jamais fait au hasard (surtout que GameCube et Wiimote sont ici ignorées) et en pure spéculation, deux choses ressortent :



1) La possibilité d'une N64 Mini pour 2018 (ce qui n'aurait rien de surprenant au fait).



2) Les quatre logos représenteraient autant de manettes compatibles avec la future Console Virtuelle Switch, et voudrait donc dire que Nintendo rendra compatible les pads Nes Mini, Snes Mini (et N64 Mini donc ?) avec son dernier bébé.



3) Simplement des logos pour le software Switch : jeux normaux, jeux VC Nes, jeux VC Snes et jeux VC N64.



A suivre donc.