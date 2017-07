Charts Japon : une échappée du trio de tête

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 10 au 16 juillet 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.On notera que :- La 3DS s'offre un gros boost grâce au lancement de la New 2DS XL (qui représente à elle seule 43.315 ventes)- Davantage dû à l'approche de DQXI que le faible lancement de FFXII, la PS4 continue de gonfler son quota et s'approche maintenant des 5 millions.- Boost également pour la Switch qui semble enfin avoir des stocks convenables pour garantir un lancement réussi de Splatoon 2.- La PS Vita reste dans le ventre mou et est l'un des seuls supports à faire moins bien cette année que la précédente (avec la Wii U et la PS3).- Les trois derniers continuent leur jeu des chaises musicales.