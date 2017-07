Du Kingdom Hearts à la D23 Expo Japan Du Kingdom Hearts à la D23 Expo Japan

On ne sait pas si Kingdom Hearts III fera part de sa présence au TGS 2017 ou même au PlayStation Experience de décembre, mais dans le pire des cas, on sait au moins qu'on n'attendra pas au-delà de février 2018 pour avoir des nouvelles de cet épisode, Disney venant de confirmer le retour de l'event « Kingdom Hearts » lors du D23 Expo Japan qui se tiendra au Tokyo Disney Resort du 10 au 12 février.



Nul doute qu'on aura donc du neuf puisqu'à la tenue des deux précédentes éditions (2013 et 2015), Square Enix en avait profité pour annoncer dans le premier cas Kingdom Hearts 2.5 HD, et dans le second de nouveaux trailers pour Kingdom Hearts 2.8 HD et Kingdom Hearts III.