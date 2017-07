L'application Nintendo Switch Online est disponible L'application Nintendo Switch Online est disponible

Nintendo signale que l'application « Nintendo Switch Online » est à présent disponible pour tous sur iOS et Android, permettant de transformer votre smartphone en mini-hub pour faciliter la visualisation de vos stats, l'invitation de vos amis via les réseaux sociaux, ou encore la compatibilité avec le chat vocal, que cela fasse râler ou non.



Évidemment, le seul titre dédié reste pour l'heure Splatoon 2 et l'on rappelle que si tout le monde peut utiliser l'application pour le moment, elle sera dans quelques mois uniquement accessible pour les abonnés au service online payant.