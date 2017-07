Kingdom Hearts III : quelques images de plus Kingdom Hearts III : quelques images de plus

Le site officiel japonais de Kingdom Hearts III a gonflé sa base de données avec quelques images, la plupart déjà vues ce week-end mais avec tout de même quelques inédites dans le lot, dont une partie ayant toujours pour thème l'univers de Toy Story réparti en « au moins » trois stages : la chambre d'Andy, le jardin et un magasin de jouets robots.



Avec un lancement désormais attendu pour 2018 sur PS4 & One, on espère que la communication s'accélérera dans les mois à venir, surtout que l'équipe compte nous présenter tous les univers avant la sortie.