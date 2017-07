Dragon Ball FighterZ : Krilin & Piccolo confirmés Dragon Ball FighterZ : Krilin & Piccolo confirmés

On connaît désormais officiellement les neuf personnages qui seront accessibles pour la future bêta de Dragon Ball FighterZ, Arc System Works venant de confirmer par l'intermédiaire du V-Jump que Piccola et Krilin seraient de la partie, aux cotés donc de Goku, Vegeta, Gohan (petit), Trunks (futur), Boo, Freezer et Cell.



Bonus :

- Krilin aura son Kienzan qui ne peut être paré

- Les lobby online afficheront des versions Chibi de nos persos



On rappelle que la bêta se tiendra dans le courant de l'été avec ouverture des inscriptions ce 26 juillet. Le jeu complet reste lui attendu pour 2018 sur PC, PS4 & One.



UP :

Les deux scans.