Rumeur : Telltale de retour sur Batman Rumeur : Telltale de retour sur Batman

Sur son compte Twitter, le studio Telltale Games nous a teasé une potentielle annonce pour cette semaine à l'occasion de la SSDC.



Certains croisaient les doigts pour une Saison 2 de The Wolf Among Us (actuellement en rumeur) mais tout porte à croire que c'est le Chevalier Noir qui devrait être concerné puisque, coïncidence, le groupe vient d'enregistrer via la FVLB la marque Batman : The Enemy Within qui serait... un Season Pass.



Pas forcément étonnant puisque Minecraft Story Mode avait également eu droit, après la sortie des cinq premiers épisodes, à un set bonus de trois chapitres supplémentaires.