Gfk : les 4 vainqueurs de début 2017

S'il est coutumier d'avoir des rapports pour le Japon et les USA, on ne peut décemment dire que l'Europe soit mis au même niveau, et c'est pour cela qu'on ne refuse pas le dernier papier de Gfk qui nous fait un premier bilan de 2017 (janvier à juin) en illustrant le top 3 des ventes dans 16 territoires incluant Europe et Amérique Latine.



Dans tout cela, quatre jeux ressortent donc du lot comme les grands vainqueurs actuels, dont deux qui ne sont même pas sortis cette année (uniquement les ventes physiques).



- Horizon Zero Dawn : présent dans 11 tops

- Zelda : Breath of the Wild : présent dans 6 tops (et 3 fois premier)

- GTA V : présent dans 6 tops (et 5 fois premier)

- FIFA 17 : présent dans 9 tops (dont 6 fois premier)



Des tops qui risquent d'être totalement chamboulés d'ici la fin d'année vu les grosses sorties dont Destiny 2, Super Mario Odyssey, Gran Turismo Sport, FIFA 18, Call of Duty WW2, Star Wars Battlefront 2, Assassin's Creed Origins...