Une démo jouable pour The Surge

De bonne facture,réclame visiblement un nouveau chapitre dans sa campagne marketing puisque Focus Home a décidé de lâcher la semaine prochaine une démo jouable sur les trois supports concernés (donc PC, PlayStation 4 et Xbox One).Cette version d'essai s'attardera sur le début de l'aventure (sans que l'on sache si le transfert de sauvegarde sera possible) et les développeurs tiennent à signaler sur les diverses options PS4 Pro seront présentes pour que les possesseurs puissent avoir le choix entre la 4K (dynamique) + le 30FPS, ou le sacro-saint 1080p/60FPS.