Fire Emblem Warriors : quelques images Fire Emblem Warriors : quelques images

Koei Tecmo a mis à jour le site officiel de Fire Emblem Warriors avec de nouvelles images pour illustrer les quatre derniers personnages jouables annoncés au casting, à savoir Robin, Lucina, Lissa et Frederick.



Rien de plus pour le moment et on peut retourner patienter jusqu'à fin septembre, période du lancement japonais sur Switch et New 3DS, et probablement dans les mêmes eaux en occident.