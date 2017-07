Japon : fin de production pour la NEW 3DS Japon : fin de production pour la NEW 3DS

Parce que Nintendo n'a pas l'intention de produire quatre versions de 3DS en même temps, le constructeur se contentera donc de... trois modèles seulement. On nous annonce en effet la fin de production au Japon de la NEW Nintendo 3DS, n'en laissant que trois actives sur le marché : la NEW 3DS XL, la 2DS et la désormais disponible NEW 2DS XL.



Aucune information concernant l'occident.