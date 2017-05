Scorpio : aucune restriction sur le frame-rate

a encore faire parler de lui hier avec un petit point qui en a fâché certains : les rumeurs de « parité » qui limiteront la version Scorpio à 30FPS, pour ne pas fâcher Sony qui a l'exclusivité commerciale (selon certaines sources à vérifier), mais également pour ne pas poser de problèmes dans les jeux multi qui utiliseront un serveur commun entre joueurs Scorpio et One. Un peu comme ce que Sony spéculait au moment du lancement de la PS4 Pro.Interrogé à ce sujet, Mike Ybarra (Vice-Président Xbox & Windows Gaming) tient un tout autre discours sur Twitter, assurant que Microsoft laisse les développeurs totalement libres de leurs choix, et qu'ils n'ont aucune limite indiquée dans le développement Scorpio aussi bien pour le frame-rate que la résolution, et ce même en ce qui concerne le multjoueur.