One Piece UWR : en boîte seulement sur Switch

On n'en est pas au premier quiproquo avec Bandai Namco et ses communiqués de presse, preuve encore aujourd'hui avec un petit mea culpa concernant la future diffusion desur PC, PS4 & Switch.A l'origine, c'était ça :- Sortie Steam et PS4 (boite) le 25 août- Sortie Switch (boite) en septembreMaintenant, c'est ça :- Sortie Steam et PS4 le 25 août (en dématérialisé dans les deux cas)- Sortie Switch en septembre, en dématérialisé aux USA, et en boîte exclusivement en EuropeDonc en résumé, si vous voulez cette version Deluxe en boîte, il faudra obligatoirement passer par la Switch dans sa version PAL (hors Japon évidemment).