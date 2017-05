Destiny 2 : le plein d'images

Le déjà très attendurevient s'afficher une nouvelle fois avec une cinquantaine de visuels pour illustrer quelques uns des points abordés durant la présentation hier soir, avec notamment quelques points d'importance à retenir sur le contenu :- Quatre mondes (Titan, Io, Nessus, et European Dead Zone).- European Dead Zone sera le territoire le plus vaste de la série.- Missions principales mieux mises en scènes et davantage scénarisées.- Le système d'activité sera plus ouvert avec possibilité de surfer entre missions courtes (pour en apprendre plus sur le background et les persos), les donjons « secteurs perdus », et les events publics.- Nouveau Raid à six joueurs.- Nouvelles missions Assauts à 3 joueurs.- Nouveaux modes et cartes PVP en 3V3.- Système de clan totalement revu.La sortie est attendu pour le 8 septembre sur PlayStation 4 et Xbox One (compatibilité Pro et Scorpio), tandis que la version PC, exclusif via Battle.net, n'a pas encore été datée.