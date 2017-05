Les anciens de Top Spin font leur retour Les anciens de Top Spin font leur retour

La génération PS360 a vu la mort de quelques genres, comme les trips musicaux (qui ont tenté un retour récent, sans grand effet), les jeux de skate mais également le tennis, où le dernier représentant encore en vie était Mario Tennis.



Mais bonne nouvelle pour les fans de la discipline, l'éditeur BigBen annonce un partenariat avec le studio Breakpoint (composé d'anciens de l'excellente franchise Top Spin) pour annoncer Tennis World Tour, attendu pour 2018 sur PC et « consoles », avec la promesse que nous aurons droit à une pure simulation, un mode carrière, du multi et une trentaine d'athlètes (masculins et féminins).



BigBen délaissera l'E3 2017 pour miser sur une présentation durant la GamesCom au moins d'août.