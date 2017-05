Charts US : le rapport NPD (avril 2017) Charts US : le rapport NPD (avril 2017)

L'institut NPD nous livre son rapport sur les résultats US pour le mois d'avril 2017, avec une augmentation générale sur les différents secteurs : +10 % sur le software (par rapport à avril 2016) et +37 % sur le hardware, incluant les accessoires.



Pour le hardware, on est un peu limité en information puisque Microsoft comme Sony sont totalement muets pour le moment, laissant Nintendo affirmer haut et fort que la Switch est première du classement (280.000 ventes), et que la deuxième place est attribuée à la NES Mini. En comptant ces deux là et la 3DS (68.000), les supports Nintendo représentent près de 50 % des ventes hardwares en avril.



Le Software

- Prise en compte du dématérialisé sauf pour les jeux Bethesda, Sony, et Nintendo.

- Non prise en compte des supports dématérialisés PC hors Steam (uPlay, Origins, etc).

- Le classement se fait désormais par valeur de ventes.



1. Mario Kart 8 Deluxe (550.000)

2. Persona 5

3. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

4. MLB 17 The Show

5. Ghost Recon Wildlands

6. GTA V

7. Mass Effect Andromeda

8. NBA 2K17

9. Overwatch

10. Call of Duty Black Ops II (!)



11. Call of Duty : Infinite Warfare

12. Horizon Zero Dawn

13. LEGO City Undercover

14. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5

15. LEGO Worlds

16. Rainbow Six Siege

17. Battlefield 1

18. For Honor

19. NieR Automata

20. Minecraft



On remarque donc que :

- Black Ops II (sorti en 2012) fait son retour dans le classement grâce à la rétrocompatibilité Xbox One.

- Persona 5 fait le meilleur lancement pour la franchise sur ce territoire.



Les meilleures ventes de 2017 (janvier à avril)



1. Ghost Recon Wildlands

2. For Honor

3. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

4. Horizon Zero Dawn

5. Mass Effect Andromeda

6. Resident Evil 7

7. GTA V

8. NBA 2K17

9. Call of Duty : Infinite Warfare

10. MLB 17 The Show