Blind Squirrel : une annonce ce vendredi Blind Squirrel : une annonce ce vendredi

Davantage affilié à Take Two avec son travail sur Borderlands Collection mais également son soutien sur des titres comme XCOM 2, Mafia III et même Sunset Overdrive, le studio Blind Squirrel Games déclare que le voile sur leur prochain projet « incroyable » sera levé… vendredi. Demain quoi.



Non indice : ce n'est pas un nouveau Bioshock, dont on vous laisse faire vos paris.