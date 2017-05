Mighty Gunvolt Burst sur Switch et 3DS Mighty Gunvolt Burst sur Switch et 3DS

On savait que Inti Creates avait deux jeux Switch en stock en plus du récent Blaster Master Zero et l'un des deux se dévoile aujourd'hui dans les pages de Famitsu avec Mighty Gunvolt Burst, qui est ni plus ni moins qu'une version « Enhanced » de Gal Gunvolt (PC, PS4, 3DS, Vita).



Cette édition proposera un système d'expérience pour les différents persos, un quatrième représentant au casting (Beck de Mighty N°9) et un nouveau système de combo.



Sortie prévue cette année, en notant qu'une version 3DS est également au programme.



(Rappel : le deuxième jeu Switch sera dévoilé ce week-end)