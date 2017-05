Dragon Quest XI aura son système de craft Dragon Quest XI aura son système de craft

Apparu dans Dragon Quest VIII, le craft fera son retour dans Dragon Quest XI : In Search a Departed Time avec plus exactement une « Mysterious Smithing », que nous appellerons plus simplement un plan de travail totalement consacré à l'équipement et qui se décrit ainsi :



- Dans les étagères ou coffres (voir dans d'autres endroits), vous pourrez trouver des recettes pour le craft.

- Chaque recette demande divers matériaux à récupérer.

- Une fois sur le plan de travail, vous choisissez votre recette, vous lancez un mini-jeu et pourrez ainsi obtenir l'objet souhaité.

- Il existe des compétences spéciales pour obtenir des bonus dans l'équipement créé (arme, armures, accessoires).

- Ajout d'un système de gemmes à intégrer à vos pièces d'équipement.



Sortie toujours attendue pour le 29 juillet au Japon sur PS4 et 3DS, puis plus tard sur Switch.