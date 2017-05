Ubisoft : le jeu Avatar pas avant 2020 Ubisoft : le jeu Avatar pas avant 2020

On sait que Ubisoft a déjà un gros planning pour cette année fiscale à coups de Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, The Crew 2 et South Park : L'Annale du Destin. On sait également que l'éditeur prépare une nouvelle licence majeure (orientation coop/multi/suivi) à venir avant le 31 mars 2019, mais restait une inconnue (hors Beyond Good & Evil 2) : le cas Avatar, dont l'éditeur a récupéré les droits pour les adaptations JV.



Et l'information vient de tomber : ayant une vraie ambition pour ce chantier et souhaitant correspondre avec le calendrier de James Cameron, le titre arrivera… durant l'année fiscale 2021 ! Soit entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Une période loin d'être prise au hasard, Avatar 2 sortant au cinéma le 18 décembre 2020.