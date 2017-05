Arms : toutes les infos et vidéos du N-Direct

Bon ben ceux qui ont un coup de fatigue peuvent éventuellement aller se coucher, l'une des annonces du N-Direct de minuit vient d'être leakée avec un aperçu de trois nouveaux personnages au casting : Kid Cobra (avec son maque blanc), Twintelle (la demoiselle) et le duo de robots Byte & Barq.- trois nouveaux personnages annoncés (une dizaine au final)- mode grand prix en solo (10 matchs)- match classés uniquement en 1V1 avec classement mondial- match non classés avec 1V1 ou 2V2 (10 joueurs par lobby)- tournoi en local pouvant accueillir 8 consoles- présence de mini-jeux- plein de trucs à débloquer pour le custom- 2V2 où les alliés sont reliés à une corde- Suivi à laavec nouveaux persos, arènes et modes de jeu via DLC gratuits- Là encore façon, phase de tests online avant la sortie le week-end du 27 mai et du 3 juin (horaires exactes bientôt disponibles)Sortie prévue pour le 16 juin dans les bacs européens, exclusivement sur Switch.