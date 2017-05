USA : la Switch encore première en avril USA : la Switch encore première en avril

Forcément plus éloquent qu'à l'époque Wii U, Nintendo n'a pas envie d'attendre le rapport NDP (dans quelques jours) pour annoncer que sa Switch a fait 280.000 ventes supplémentaires aux USA en avril, la plaçant première du classement devant la PS4 et la One. La 3DS fait de son coté 68.000 ventes dans le même temps.



- La Switch atteint aux USA 1.187.000 unités depuis son lancement

- Mario Kart 8 Deluxe est premier des ventes software (550.000 ventes en 2 jours)

- Zelda : Breath of the Wild est troisième du classement